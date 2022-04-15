شركة BAE SYSTEMS تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من تبوك، والطائف، والدمام، والرياض، والظهران.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير سلامة المنتج (تبوك)، مشرف تصنيع/ التايفون (الطائف)، مدرب ميكانيكي (الدمام)، رئيس أمن المعلومات (الرياض)، مدرب تقني/ عمليات الطيران (الظهران)، مدرب تقني/ المعدات الأرضية (الظهران)، مشرف فني صيانة الطائرات (الظهران)، مدير السلامة والصحة والبيئة (تبوك).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 14 إبريل 2022م، ومستمرٌ حتى تاريخ 28 إبريل 2022م؛ حيث للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة بي إيه إي سيستمز السعودية