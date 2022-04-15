بالفيديو.. لاعب نادي الكويت الكويتي يضرب لاعب النصر بالحذاء

ماجد محمد(صدى):

اعتدى أحمد الزنكي لاعب نادي الكويت الكويتي، بالحذاء على لاعب النصر الحسينان، عقب مباراة الفريقين بالدوري الكويتي.

ووثق مقطع فيديو، لحظة قيام أحمد الزنكي لاعب نادي الكويت الكويتي بالاعتداء بالضرب بالحذاء على لاعب النصر الحسينان، وسط المشادة التي وقعت بين الطرفين، بعد اشتباك لاعبي وإداريي الفريقين على ملعب المباراة، والذي شهد فوزًا مثيرًا للكويت على مضيفه النصر 3-2، اليوم الخميس، ضمن الجولة 16 من المسابقة.

وشهدت المباراة قيام إداريي الفريقين بالاشتباك اللفظي مع اقتراب صافرة النهاية، ما استدعى تدخل لاعبي الفريقين، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة المشادة وتحولها لمعركة بالأيدي، فيما قامت الجماهير برمي الزجاجات على اللاعبين داخل أرضية الملعب.