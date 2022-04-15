وظائف شاغرة لدى الطيران العماني بالمدينة المنورة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الطيران العماني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في منطقة المدينة المنورة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشرف خدمة العملاء، فضلًا عن وكيل خدمات العملاء.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ أمس الخميس الموافق 14 إبريل 2022م، ومستمر حتى تاريخ 20 إبريل 2022م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة الطيران العماني