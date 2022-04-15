أطعمة تعزز المناعة خلال الصيف

أميرة خالد(صدى):

توجد بعض الأطعمة الصيفية التي يمكن أن تساعد في تهدئة الجسم والوقاية من الأمراض وتعزيز المناعة.

ويلعب الماء دورًا حيويًا في طرد السموم ويعرف باسم سائل المناعة الطبيعي، كما أن المانجو فاكهة مليئة بمضادات الأكسدة مثل فيتامين أ ، ج ، ك والتي من المعروف أنها تمنع العدوى وتقلل من الإجهاد التأكسدي.

ويعد البطيخ هو فاكهة الصيف الشعبية التي تزودنا بالعناصر الغذائية مع الكثير من الماء، كما إنه خفيف على المعدة والألياف تساهم في تحسين صحة الأمعاء، وغني بالألياف وفيتامين C وB6 فهو يحارب الفيروس ويبقي الجسم بعيدًا عن العدوى.

ومن الضروري أن تجعل نصف طبقك من الخضار والفاكهة باعتبار أنها مصادر رئيسية للألياف والمغذيات الدقيقة والمعادن المهمة لبناء المناعة، وتناول الطماطم فهي توفر حماية إضافية من أشعة الشمس لاحتوائها على مادة الليكوبين التي تمنع حروق الشمس، بحسب موقع hindustan.