كفاءة الإنفاق والمشروعات توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “Expro”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مسؤول الحوكمة/ أمانة المجلس: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أخصائي/ قطاع التمكين: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو المالية، أو الإدارة).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 14 إبريل 2022م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، عبر موقع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية