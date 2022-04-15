تيك توك تتيح زر عدم الإعجاب

وكالات(صدى):

كشفت منصة “تيك توك” الصينية لمقاطع الفيديو القصيرة، عن اختبار مِيزة جديد تمكّن المستخدمين من الإبلاغ عن المحتوى غير المناسب في التعليقات، وذلك بإضافة زر “عدم الإعجاب” الذي يظهر على يمين رمز القلب المتاح فعلًا بجوار التعليقات.

وقالت المنصة في بيان لها عبر مدونتها الإلكترونية، أن المِيزة لا تتوفّر حاليًا لجميع المستخدمين، لافتة إلى أنه سيتم طرحها على مستوى العالم خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث ستفيد المِيزة أيضاً في تتبع المحتوى غير المناسب واتخاذ إجراءات ضد كاتبيه.

وأشارت إلى أنه سيتم إخفاء عدد حالات عدم الإعجاب التي يتلقاها التعليق، وذلك لتجنب خلق مشاعر سيئة بين أعضاء المجتمع أو إضعاف معنويات المبدعين، مؤكدة أن المِيزة الجديدة تعمل على الحد من العنف والكراهية والابتذال في التعليقات.