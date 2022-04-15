طرق مواجهة الإفراط في تناول الطعام خلال ليل رمضان

أميرة خالد(صدى):

تؤدي مشكلة الإفراط في تناول الطعام والشراب في وجبة الإفطار خلال رمضان إلى العديد من المشكلات الصحية، واضطرابات الجهاز الهضمي، وزيادة الوزن، فضلاً عن تأثر مستويات السكر في الدم نتيجة تناول الحلويات.

وتوجد بعض النصائح للتغلّب على مشكلة الإفراط في الطعام خلال الإفطار: تناول الطعام ببطء؛ حيث يحتاج الدماغ إلى 12 دقيقة لاستقبال إشارات الشبع، و20 دقيقة للأشخاص الذين يعانون من السمنة، لذلك ينصح الخبراء بتناول الطعام ببطئ ورشف القليل من الماء بين اللقيمات.

ويمكن الحد من الإفراط في تناول الطعام على مائدة الإفطار من خلال التحكم في عدد اللقيمات الأولى، لكونها مسؤولة عن إشباع وإرضاء براعم التذوق في بداية الوجبة، وكلما كان الطبق منظم وصغير الحجم ومنسق ارتفعت قدرة العين على إرسال إشارات للدماغ بالشبع.

ويجب اختيار الأطعمة المشبعة، وهي الأطعمة التي تحتوي على الألياف والبروتينات والماء، مثل: “حبوب القمح الكاملة، والمكرونة البنية، والفشار، والفاكهة المجففة، وشرائح اللحم، والبيض، والبقوليات، وتجنّب بعض الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.