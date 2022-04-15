بالصور.. هيونداي تكشف التحديث الخاص بسيارة الدفع الرباعي باليسيد

أميرة خالد(صدى):

أزاحت شركة كوريا الجنوبية هيونداي في معرض نيويورك للسيارات الستار عن أول تحديث لسيارة الدفع الرباعي باليسيد، والمكونة من ثلاثة صفوف وثمانية مقاعد مع إعادة تصميم المقصورة الداخلية.

وأصبحت السيارة بعد التحديث بشبكة أمامية الآن مستطيلة بشكل أكبر، وتتميز بلغة تصميم تشبه الدروع يتميز بنمط جديد يذكرنا قليلاً بتصميم سيارة كروس أوفر الكهربائية أيونيك 5.

كما تم تم نقل مكان إضاءة LED العمودية السميكة إلى الحافة الخارجية للواجهة، مما أدى إلى توسيع السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بصرياً، وبشكل عام أصبحت خطوط باليسيد مربعة أكثر من ذي قبل.

كما يوفر التحديث أيضًا مقعداً للسائق يشتمل على وظيفة التدليك، بينما يكتسب الصف الثالث مقاعد مُدفَّأة، ويكتسب الصف الثاني مساند للرأس وتهوية للمقعد.

وأصبحت باليسيد أكثر أماناً من ذي قبل مع وجود وسائد هوائية خلفية للتصادم الجانبي الآن بشكل قياسي، حيث تتوفر أيضاً مجموعة من أنظمة مساعدة السائق بما في ذلك مساعدة تجنب الاصطدام الأمامي.