قانوني: تسجيل حمدالله إذا لم يصدر من جهة رسمية فهو دليل غير قطعي

ماجد محمد(صدى):

تحدث القانوني أيمن الرفاعي رئيس لجنة الانضباط سابقًا في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن الحالات القانونية الخاصة بالتسجيل المسرب الخاص بالمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله

وقال “الرفاعي” في حديثه: “لابد أن نحدد مصدر هذا التسجيل فإذا لم يكن صادر عن جهة رسمية وتم تسجيله بإذن رسمي فهو يعتبر دليل غير قطعي لا يمكن الاعتماد عليه”.

وأوضح أنه إذا ثبت أن أحد الطرفين قام بتسجيل هذا الصوت فيجب مواجهة الطرف الآخر حتى تثبت للجهة المختصة قناعة تامة أن هذا التسجيل صحيح، فهذه الأمور تُحال للجهات المختصة لتحديد ما إذا كان التسجيل صحيح أم لا، وذلك بحسب برنامج “في المرمى”.

وكان قد تم تسريب مكالمة تورط المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق نادي الاتحاد مع حامد البلوي المدير التنفيذي للعميد خلال فترة تواجد الأول في النصر.