مستشفى الملك فهد التخصصي توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى
كشفت مستشفى الملك فيصل التخصصي، عن توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى في “الرياض، جدة، المدينة المنورة”، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:
الوظائف:
1- رجل أمن ثاني (Security Man II):
– مكان العمل (الرياض).
– شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة مع رخصة قيادة (سارية الصلاحية).
2- اختصاصي حوسبه المستخدم النهائي (End-user Computing Specialist):
– مكان العمل (الرياض).
– درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات لحملة الماجستير، ولحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن 7 سنوات.
3- سكرتير أول (Hospital Assistant I):
– مكان العمل (الرياض).
– درجة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص (إدارة الأعمال، اللغة الإنجليزية، السكرتارية التنفيذية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال السكرتارية أو خبرة 4 سنوات في مجال ذات صلة.
4- صيدلاني أول (Pharmacist I):
– مكان العمل (الرياض).
– ماجستير أو بكالوريوس في الصيدلة أو (PharmD).
– لا يُشترط خبرة مع (PharmD) .
5- مُحلل موارد بشرية (Human Resources Analyst):
– مكان العمل (المدينة المنورة).
– درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات لحملة الماجستير، ولحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
6- مندوب مشتريات (Buyer Purchasing):
– مكان العمل (جدة).
– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (إدارة المستشفيات) أو ما يعادلها.
– لحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن سنة، ولحملة الدبلوم خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
وأوضحت أنه يتم التقديم على الوظيفة بكتابة مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية في خانة (Keywords) ثم الضغط على زر البحث (Search) عبر رابط الموقع.
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