مستشفى الملك فهد التخصصي توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مستشفى الملك فيصل التخصصي، عن توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى في “الرياض، جدة، المدينة المنورة”، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

الوظائف:

1- رجل أمن ثاني (Security Man II):

– مكان العمل (الرياض).

– شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة مع رخصة قيادة (سارية الصلاحية).

2- اختصاصي حوسبه المستخدم النهائي (End-user Computing Specialist):

– مكان العمل (الرياض).

– درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات لحملة الماجستير، ولحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

3- سكرتير أول (Hospital Assistant I):

– مكان العمل (الرياض).

– درجة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص (إدارة الأعمال، اللغة الإنجليزية، السكرتارية التنفيذية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال السكرتارية أو خبرة 4 سنوات في مجال ذات صلة.

4- صيدلاني أول (Pharmacist I):

– مكان العمل (الرياض).

– ماجستير أو بكالوريوس في الصيدلة أو (PharmD).

– لا يُشترط خبرة مع (PharmD) .

5- مُحلل موارد بشرية (Human Resources Analyst):

– مكان العمل (المدينة المنورة).

– درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات لحملة الماجستير، ولحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

6- مندوب مشتريات (Buyer Purchasing):

– مكان العمل (جدة).

– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (إدارة المستشفيات) أو ما يعادلها.

– لحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن سنة، ولحملة الدبلوم خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

وأوضحت أنه يتم التقديم على الوظيفة بكتابة مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية في خانة (Keywords) ثم الضغط على زر البحث (Search) عبر رابط الموقع.