9 طرق للتخلّص من النمل في المنزل

أميرة خالد(صدى):

يبدأ النمل بالظهور والانتشار خاصة في فصل الصيف ليبحث عن طعامه، وبالرغم من صغر حجم هذه الحشرات إلا أنها تستطيع أن تتحول سريعاً إلى مشكلة طارئة تحتاج لمواجهة فورية، لذلك إليكِ بعض الطرق للقضاء عليه نهائيًا :

1- يخرج النمل من ثقوب وشقوق موجودة في الجدران والأرضيات، لذلك عليكِ معرفة هذه الأماكن وسدّها بمعجون اسمنتي.

2- المحافظة على نظافة المنزل: يعد الحفاظ على نظافة المنزل، خاصةً المطبخ أول الطريق للتخلص من النمل، فتنظيف الأرضيات باستخدام الصابون من الضروريات.

3. استخدام أحد المبيدات الآمنة: هذه المبيدات يمكنها مكافحة أنواع الحشرات المختلفة مثل البعوض والذباب والبراغيث والنمل.

4- عدم ترك الحلويات مكشوفة في المطبخ بل يجب حفظها وتخزينها في الثلاجة أو بمرطبانات تُغلق بإحكام .

5- يعتمد النمل بشكل أساسي على حاسة الشم؛ لذلك يمكنكِ التخلص منه بسهولة عن طريق وضع أشياء ذات رائحة قوية، والتي تزعجه وتجعله يهرب من المكان مثل القرفة والزنجبيل.

6. استخدام الخل: قومي بتعبئة زجاجة بخاخ بالخل المخفف بالماء، ثُمَّ رشّي الأرضيات والأسطح.

7- رسم خطوط لتغيير مسار النمل، مما تجعل النمل لايقترب من الأماكن التي نرغب في إبعاده عنها.

8-استخدام السمسم: لأنّ السمسم يعطّل حاسة الشم عند النمل.

9- استخدام قشر الخيار مما يؤدي إلى تسمم النمل والقضاء عليه.