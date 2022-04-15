كيف تتخلصِ من جفاف اليدين خلال شهر رمضان ؟

أميرة خالد(صدى):

تُعاني العديد من السيدات من مشكلة جفاف اليدين خلال شهر رمضان بسبب قلة شرب السوائل وزيادة الأعباء المنزلية التي تستدعي استخدام أدوات التنظيف؛ لذا سنستعرض في هذا السياق أبرز تلك الوسائل التي يمكن استخدامها لعلاج جفاف اليدين.

زيت الزيتون

يعمل على ترطيب البشرة وتنعيمها حيث يتم فرك يديك بالقليل من زيت الزيتون ثم ضعي قطعة قماش مبللة بالماء الدافىء للتخلص من الزيت وبعدها قومي بتنظيف يديك.

زيت جوز الهند

يعمل على علاج اليدين الجافة وذلك عن طريق فركه على يديك ومن ثم تركه لمدة 15 دقيقة أو حتى يجف.

العسل

العسل فعال على البشرة حيث يعمل على التخلص من خشونة الجلد، ويتم تدليك يديك به ثلاث مراتفي الأسبوع للتخلص من جفاف الجلد، أو يمكنك خلطه مع زبدة الشيا.