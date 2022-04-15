الغذاء والدواء تقدم نصائح مهمة لتحضير وتخزين القهوة

أميرة خالد(صدى):

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، محبي القهوة باتباع بعض الطرق لتخزينها بشكل جيد، دون أن يؤثر عليها، وقالت:” أن تخزين القهوة بشكل خاطئ قد يؤدي إلى تراكم الميكروبات عليها” ، وقد يتسبب في تسمم غذائي.

وأوضحت بعد النصائح التي يجب علينا اتباعها عند تخزين القهوة لتجنب التخزين الخاطئ الذي يتسبب بالتسمم ومنها:

تخزينها في وعاء أو حاوية محكمة الإغلاق – وضرورة وضعها في مكان جاف، أو تجميدها – ويفضل أن يكون الوعاء مصنوعا من السيراميك لتجنب أشعة الشمس – والتخلص من القهوة فورا إذا ظهر عليها علامات وجود تعفن.

وأوصت “الغذاء والدواء” بالتخلص من الحليب وبدائله التي تدخل في تحضير القهوة وتكون منتهية الصلاحية، فبعض البدائل وبالرغم من عدم احتوائها على الحليب إلا أنها قد تتلوث بالميكروبات إذا لم تخزن بشكل صحيح في مكان بارد.

ويذكر أن مراجعات اللجنة الوطنية للتغذية بالهيئة العامة للغذاء والدواء للأدلة العملية قد أوضحت أن الاستهلاك اليومي للكافيين عند البالغين يجب ألا يتجاوز “400” مليغرام.