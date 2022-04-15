بالصور… شواطئ المملكة تستقبل أكثر من 260 نوع من الطيور المهاجرة

علي القحطاني(صدى):

تستقبل شواطئ المملكة وأكثر من 1300 جزيرة ممتدة على البحر الأحمر والخليج العربي هذه الأيام وجود أعداد من الطيور المهاجرة في رحلة عودتها إلى موطنها شمال الكرة الأرضية.

وتبدأ رحلة الطيور الزائرة الصيفية من شهر فبراير وتستمر حتى مايو، ونظراً للبيئة البحرية المواتية في المملكة فإن الطيور تتخذها كمأوى لها للتكاثر.

وأوضح خبير الطيور والحياة الفطرية البروفسور محمد شبراق، إن عدد أنواع الطيور المهاجرة للمملكة يقدر بأكثر من 260 نوعاً تقريباً.

وأضاف: ” أنها تنقسم إلى ثلاث مجموعات : الطيور المهاجرة المتكاثرة، والطيور المهاجرة العابرة، والطيور المهاجرة المستوطنة غير المتكاثرة” .