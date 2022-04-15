فاندام يثير الجدل بحذف منشوراته عن برنامج رامز موفي ستار

القاهرة(صدى):

‏فاجئ الفنان العالمي جان كلود ‎فاندام متابعيه، بحذف كل منشوراته عن برنامج “رامز موفي ستار”، الذي يشارك فيه “فاندام” بصحبة الفنان المصري رامز جلال خلال شهر رمضان.

‏ورفض وليد التلباني مدير أعمال “فاندام” الإدلاء بتصريحات حول سبب حذف النجم العاامي لكل ما يخص برنامج «رامز موفي ستار”.

وكتب مدير أعماله: «بالنسبة لموضوع حذف ڤان دام كل ما يخص رامز موفي ستار من على فيسبوك للاسف لن أستطيع الادلاء بتصريحات حاليا”.

وأثار هذا التصرف تساؤل المتابعين حول سبب حذفه للمنشورات وما إذا كان السبب وجود خلافات حدثت في الكواليس بين الفنان العالمي ورامز جلال.