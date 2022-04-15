بالفيديو.. الجهات الأمنية تضبط عددًا من المتسولين من جنسيات مختلفة بجدة

جدة(صدى):

ألقت الجهات الأمنية القبض على عددًا من المتسولين ضمن حملة مكافحة التسول في محافظة جدة، من بينهم مواطن يتسول بطريقة مباشرة عند أحد المحلات التجارية، وإمرأتان من الجنسية اليمنية تمتهن التسول باستعطافهما قائدي المركبات .

وجاء من بينهم إمرأتان من الجنسية الصومالية يتسولان بطريقة مباشرة، وإمرأة من الجنسية الأثيوبية تمتهن التسول بطريقة مباشرة ، وإمرأة من الجنسية المصرية تتسول بطريقة مباشرة وعند مشاهدتها لرجال الأمن حاولت الهرب .

وأوضح فيديو موثق أيضًا إمرأة من الجنسية اليمنية تستعطف المارة بإبنتها من ذوي الإعاقة وتتسول بطريقة مباشرة، بالإضافة إلى إمرأة من الجنسية اليمنية تستعطف المارة بإبنها من ذوي الإعاقة وتتسول بطريقة مباشرة .