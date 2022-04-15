مركز أرامكو الطبي يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن إتاحة وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية وفقًا للتفاصيل الموضحة:

المسمى الوظيفي :

طبيب جراح/ جراحة المخ والأعصاب

– طبيب طب نفسي.

– طبيب فيزيائي/ العلاج الإشعاعي.

– أخصائي جراحة العظام.

– محلل مالي أول.

– محاسب.

– طبيب أورام.

– أخصائي أمراض النساء والولادة.

– ممثل العلاقات العامة.

– فني مخطط كهربية القلب

التقديم : مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على رابط الموقع .