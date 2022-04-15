بالفيديو.. استشاري: شرب أكثر من لترين قبل الفجر لا يسبب مشاكل صحية
أوضح الدكتور محمد الخويطر استشاري الباطنة، أن التسمم المائي أحد المضاعفات لشرب الكميات الكبيرة جدًا من السوائل وهو من الأمور النادرة.
وذكر “الخويطر” أن بعض الأفراد يشربون الماء دون وعي مثل شرب ١٧ لتر ماء في اليوم ولكن هذه المشكلة ليست شائعة فتكون في بعض الحالات المرضية.
أما عن شرب الماء قبل السحور، أضاف: “شرب لتر أو لترين من الماء قبل الفجر لا يسبب مشاكل صحية ولكن المواصلة على الشرب حتي يصل الفرد إلى ١٢ لتر ففي هذه الحالة يبدأ الصوديوم يقل بالجسم”، بحسب برنامج “الراصد”.
فيديو | استشاري الباطنة د. محمد الخويطر:
شرب أكثر من لترين قبل الفجر لا يسبب مشاكل صحية.. والتسمم المائي نادر الحدوث في مستشفياتنا #الراصد pic.twitter.com/gIuCyATTjj
— الراصد (@alraasd) April 14, 2022
أبو فيصل[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 9 دقائق
نصدق مين ولا مين..