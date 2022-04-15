بالفيديو.. استشاري: شرب أكثر من لترين قبل الفجر لا يسبب مشاكل صحية

علي القحطاني(صدى):

أوضح الدكتور محمد الخويطر استشاري الباطنة، أن التسمم المائي أحد المضاعفات لشرب الكميات الكبيرة جدًا من السوائل وهو من الأمور النادرة.

وذكر “الخويطر” أن بعض الأفراد يشربون الماء دون وعي مثل شرب ١٧ لتر ماء في اليوم ولكن هذه المشكلة ليست شائعة فتكون في بعض الحالات المرضية.

أما عن شرب الماء قبل السحور، أضاف: “شرب لتر أو لترين من الماء قبل الفجر لا يسبب مشاكل صحية ولكن المواصلة على الشرب حتي يصل الفرد إلى ١٢ لتر ففي هذه الحالة يبدأ الصوديوم يقل بالجسم”، بحسب برنامج “الراصد”.