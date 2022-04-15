بالفيديو.. وليد الفراج: طريقة نشر تسريبات حمدالله ليست بريئة

ماجد محمد(صدى):

أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أن طريقة نشر تسريبات المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله وحامد البلوي ليست بريئة، مشيرًا إلى أن الدائرة القانونية بنادي الاتحاد سيتقدمون بدعوى للجهات المختصة.

وقال “الفراج” عن ذلك التسجيل: “فيه تسجيل مفبرك، واللي سواه يعلمون إنه مفبرك، والتسجيل واضح أنه مأخوذ وتم عمل مونتاج من أجل الإساءة لعبدالرزاق حمدالله وحامد البلوي“.

كما أوضح أن إدارات الأندية الرسمية ليست لها علاقة بهذه النوعية من العمل؛ لأن هذا لا يعترف بتنافس شريف ولا غير شريف، ملقيًا باللوم على الحسابات التي قامت بنشر هذا المقطع.

وتابع: “فكرة تسجيل أي مكالمة هو عمل غير أخلاقي ما دام الطرف الثاني لا يعلم، هذا تصرف ليس له علاقة بالرياضة هو عبارة عن تحريض، هذا تصرف خطير ويجب النظر فيه”.