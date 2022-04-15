شركة النهدي الطبية توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة النهدي الطبيّة عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة وفقًا للمسميات والشروط التالية:

(الوظائف)

– مدير التدقيق الداخلي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير إدارة علاقات المستثمرين: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات:

(المالية، الاتصالات، الاقتصاد) أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير تسويق فئة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 أبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 إبريل 2022م عبر رابط الموقع.