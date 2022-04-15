دراسة توضح أن النساء أكثر إصابة بالصداع من الرجال

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة النرويج للعلوم والتكنولوجيا أن 6 % من النساء يعانين من صداع لفترة 15 يوماً من كل شهر بالإضافة إلى أنهم أكثر عرضة للصداع من الرجال .

ووجد الباحثون أن 6 %أو ما يزيد قليلاً عن 1 من كل 20 من النساء يعانون من صداع على الأقل لمدة نصف شهر مقارنة بـ 2.9% من الرجال.

كما خلصت الدراسة للمعدل العالمي للصداع إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي بمقدار الضعف مقارنة بالرجال.

وتبين أن 17 % من النساء يعانين من شقيقة قد تدوم ثلاثة أيام بما يؤدي للتقيؤ والحساسية على الضوء، علماً أن الشقيقة تصيب 8.6 % فقط من الرجال.