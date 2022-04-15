نادي الأهلي المصري ينفي نية التعاقد مع نجم الزمالك

وكالات(صدى):

نفت مصادر ما تردد عن وجود مفاوضات بين النادي الأهلي المصري ، ولاعب نادي الزمالك المصري محمود الونش، وأكدت على عدم وجود أي مفاوضات مع الونش.

وجاء ذلك ردًا على تصريح رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، الذي قال فيه :”عن وجود مفاوضات للنادي الأهلي مع أحد لاعبيه ومطالبته بعدم المفاوضات وترك لاعبي ناديه.”

وأوضحت أن عدداً من لاعبي الزمالك أعربوا عن عدم رغبتهم في البقاء في نادي الزمالك بسبب كثرة الضغوط التي يتعرض لها عدد منهم عقب خروجهم من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضافت أن “الونش” يعاني من إصابة في الركبة من الممكن أن تجعله يخضع لعملية جراحية، كما أنه جدد عقده مع الزمالك حتى عام 2025.