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الصحة توضح طرق الوقاية من الإجهاد الحراري أثناء أداء العمرة

الصحة توضح طرق الوقاية من الإجهاد الحراري أثناء أداء العمرة
مكة المكرمة(صدى):

أصدرت وزارة الصحة عدد من تعليمات الوقاية من الإجهاد الحراري أثناء أداء العمرة خلال نهار شهر رمضان.

وتتضمن تلك التعليمات تجنب التعرض المباشر للشمس وتجنب العمرة في النهار للمصابين بالسكري.

كما يجب الحرص على شرب كمية كافية من السوائل بعد الإفطار وأخذ قسط كافي من الراحة بالإضافة لاستخدام مظلات فاتحة اللون.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 454 ] نشر منذ 24 دقيقة

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

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