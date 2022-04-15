عريس يقضي ليلته في السجن بعد حبس عروسه داخل الحمام

فهمي محمد(صدى):

دخل عريس يمني ليلته الأولى في الزواج إلى السجن بعدما قام بحبس زوجته داخل الحمام بأحد الفنادق بمحافظة تعز.

وبدأت القصة بسماع الموظفون صراخ عروس داخل إحدى الغرف التي استأجرها “رجل” لقضاء شهر العسل مع زوجته الثانية.

وجاء مجموعة من العناصر وتقتحم الغرفة بعد كسر الباب فوجدوا العريس مستلقياً على السرير، بينما كانت الزوجة تصرخ من الحمام طالبة المساعدة.

وكان العريس في حالة نوم عميق أشبه بالغياب عن الوعي فلم يسمع صراخ زوجته الذي امتد لساعات.

واستيقظ العريس وتفاجئ بعناصر الأمن وموظفي الفندق داخل غرفته واقتادوه وزوجته إلى مركز البحث بهدف إطالة القضية وابتزازه.

كما سرق عناصر الأمن مبلغ “لا بأس به” من العريس، الذي رفع عليهم لاحقا دعوى قضائية.