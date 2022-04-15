صورة فتاة تستظل بأخيها في المسجد الحرام

مكة المكرمة(صدى):

انتشرت صورة التقطت بمكة المكرمة لرجل وامرأة يؤديان مناسك العمرة، ألقت إعجاب الآلاف بعدما انتشرت على مواقع التواصل خلال الأيام الماضية.

وعقب الضجة الكبيرة التي أثارتها تلك الصورة، خرجت صاحبتها وهي خبيرة تغذية تدعى عبير النجار، فلسطينية تقيم بالولايات المتحدة، وكشفت عبر حسابها في إنستجرام، أنها ممتنة لهذه الأصداء الإيجابية التي حصدتها صورتها مع شقيقها، وما تبعها من تعليقات جميلة وكلمات رقيقة كتبت عنها.

وقالت:” أن مصوراً سعودياً التقط الصورة صدفة بينما كانت مع أخيها في رحلة لأداء العمرة، وتحديداً في آخر يوم لهما، ثم تفاجأت بانتشارها عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنها التقطت في مكة المكرمة قبل التوجه إلى المدينة المنورة حينها كانت تجلس في ظل أخيها، حين قاما بزيارة الكعبة في وقت مبكر من بعد ظهر ذاك اليوم وكان الجو مشمساً ودافئاً.