بالفيديو.. طفل يمني يروي قصة استغلاله من قبل الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

تحدث طفل يمني عن قصة استغلاله على يد ميليشيا الحوثي الإرهابية وإجباره على تعاطي المخدرات كوسيلة تجعله يفقد الوعي.

وأوضح “الطفل” أن الحوثيين طلبوا منه وأصدقائه أن يستقطبوا أطفالًا آخرين لتجنديهم ودفع الأموال لهم والتي تبلغ ٥ آلاف دولار للطفل الواحد.

وذكر أن الحوثيين كانوا يزودنهم بالطعام والدخان ومادة مخدرة كانت تجعله يغيب عن الوعي بعدها إجباريًا، حيث أشار إلى أنه كان يعلني من الخوف من الهرب مضيفًا: “قلبي احترق ولم استطيع النوم وأصبحت أكلم نفسي”.

فيما أنقذه مشروع تأهيل الأطفال المجندين حيث شعر بالراحة، مبينًا أن معاناته النفسية زالت بعدما اجتاز هذا البرنامج، بحسب لقائه مع قناة “السعودية”