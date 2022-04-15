فيراري GTO 250 أغلى سيارة كلاسيكية في التاريخ

أميرة خالد(صدى):

تعتبر فيراري GTO 250 واحدة من أشهر السيارات الكلاسيكية النادرة في العالم، حيث تم إنتاج 36 نسخة منها فقط، وقد أدى الطلب المرتفع عليها مؤخراً إلى زيادات غير مسبوقة في أسعارها ولُقبت بـ”موناليزا السيارات”.

وتحتل فيراري GTO 250 مكانة خاصة جداً في قلوب مجمعي سيارات الأداء الكلاسيكية البديعة، بالرغم من توافر الكثير من السيارات الكلاسيكية النادرة .

وتتفرد بين منافسيها، ويعتبرها العديد من مجمعي السيارات الأفضل على الإطلاق بين السيارات الكلاسيكية التي تم إنتاجها القرن الماضي.

وتم إنتاجها في عام 1963، بإصدار محدود وعدد يصل إلى 36 نسخة فقط؛ وأصبحت السيارة الأغلى في التاريخ، حيث يرجع ذلك لأسباب عدة منها ندرة السيارة، وأيضًا فوزها بسباق (Tour De France) عام 1963، بقيادة المخضرم “جون جوديشيه”.

وتعمل السيارة بمحرك 12 سلندر V12، سعة 3.0 لتر، تنفس طبيعي، بقوة 300 حصان، ومتصل بقير يدوي من 5 سرعات. فيما يشير الرقم 250 الى حجم الإسطوانة الواحدة البالغ 250 مليلتر.