“الأحمدي” يروي قصة الشريط الأسود الذي أخذه من الأمير مقرن بن عبدالعزيز (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

روى الكاتب والمؤلف فهد الأحمدي قصة الشريط الأسود الذي أخذه من الأمير مقرن بن عبدالعزيز .

وقال “الأحمدي” في حديثه: “الأمير مقرن طلبني وذهبت للقائه فقال لي أنا قريت مقالك أمس وأعطاني شريط طلب مني أن أشاهده لمناقشته فيه وأرده مرة أخرى، وكان شريط أسود ما عليه أي كتابة”، بحسب برنامج “ذات مع سامي الجابري”.

وتابع عن الشريط الأسود: “أصبح هذا الشريط حديث الإمارة وشاهدته ورديت الشريط للأمير مقرن وفي ذلك الوقت، وكان لي مقال عن الهبوط على القمر وكان البعض يعتقد أنها مؤامرة وليست حقيقة، فكان الشريط يحتوي على فيلم وثائقي بعنوان الجانب المظلم للقمر أعطاه لي الأمير من أجل زيادة المعرفة