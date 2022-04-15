الفنانة صفاء أبو السعود تنفي شائعة وفاتها
تداول على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار حول تعرّض الفنانة الكبيرة المصرية صفاء أبو السعود لحادث مما أدى إلى وفاتها.
وردًا على هذه الشائعات قالت الفنانة :” إنها بخير ولا صحة لما تردّد حول وفاتها خلال الساعات الماضية.
وأضافت: أنها تحضّر حالياً لعمل مهم سيكون مفاجأة للجمهور، مشيرةً إلى أنها تكثّف جهودها كي يخرج العمل للنور قريبًا .
وأعربت عن سعادتها بالتفاعل الكبير الذي أحدثه مسلسل “الاختيار3” في الشارع المصري، قائلةً: “هو وثيقة وطنية تعيش العمر كله للشباب ولكل الأجيال ويتميز بشفافية كبيرة في نقل أحداث تلك الفترة”.
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