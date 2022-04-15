الفنانة صفاء أبو السعود تنفي شائعة وفاتها

القاهرة(صدى):

تداول على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار حول تعرّض الفنانة الكبيرة المصرية صفاء أبو السعود لحادث مما أدى إلى وفاتها.

وردًا على هذه الشائعات قالت الفنانة :” إنها بخير ولا صحة لما تردّد حول وفاتها خلال الساعات الماضية.

وأضافت: أنها تحضّر حالياً لعمل مهم سيكون مفاجأة للجمهور، مشيرةً إلى أنها تكثّف جهودها كي يخرج العمل للنور قريبًا .

وأعربت عن سعادتها بالتفاعل الكبير الذي أحدثه مسلسل “الاختيار3” في الشارع المصري، قائلةً: “هو وثيقة وطنية تعيش العمر كله للشباب ولكل الأجيال ويتميز بشفافية كبيرة في نقل أحداث تلك الفترة”.