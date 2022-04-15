بالفيديو … خطيب ⁧‫المسجد الحرام‬⁩ باكيًا: انتصف شهر ⁧‫رمضان‬⁩ فاغتنموا ما بقي منه

مكة المكرمة(صدى):

أعرب خطيب المسجد الحرام ببكائة في خطبته قائلاً: انتصف شهر ⁧‫رمضان‬⁩ فاغتنموا ما بقي منه فإنه سريع الانقضاء .

وأضاف في خطبته أن ما مضى من الشهر الفضيل لن يكون أبطأ من ما مضى من شطره الأول، وقال :” من سبق به عمله وقادته تقواه إلى مولاه فلا النسب مُوصلٍ إليه ولا الجاه ولا المال.

واستشهد بقول الله عز وچل ” لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

وقال مُنهمرًا بالبكاء:” أن سنة الله أن كل اجتماع فإلى افتراق، والتمام يكوبه الزوال، والقمرَ قدرناهُ منازلَ حتى عاد كالعرجونِ القديم.

وأضاف :” أن الله وصف هذه الأيام بأنها أيامٍ معدودات، دلالة على قصرها، غير أنها مليئة بالأجور والحسنات، قائلاً: ” أن الكيِّس من ندم على ما فات من الشهر واغتنم ما بقي، والعاجز من تمنى فلم يتهنى ” حسب ما جاء في البث الذي نشرته قناة الإخبارية .