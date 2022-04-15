بالفيديو … خطيب المسجد الحرام باكيًا: انتصف شهر رمضان فاغتنموا ما بقي منه
أعرب خطيب المسجد الحرام ببكائة في خطبته قائلاً: انتصف شهر رمضان فاغتنموا ما بقي منه فإنه سريع الانقضاء .
وأضاف في خطبته أن ما مضى من الشهر الفضيل لن يكون أبطأ من ما مضى من شطره الأول، وقال :” من سبق به عمله وقادته تقواه إلى مولاه فلا النسب مُوصلٍ إليه ولا الجاه ولا المال.
واستشهد بقول الله عز وچل ” لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .
وقال مُنهمرًا بالبكاء:” أن سنة الله أن كل اجتماع فإلى افتراق، والتمام يكوبه الزوال، والقمرَ قدرناهُ منازلَ حتى عاد كالعرجونِ القديم.
وأضاف :” أن الله وصف هذه الأيام بأنها أيامٍ معدودات، دلالة على قصرها، غير أنها مليئة بالأجور والحسنات، قائلاً: ” أن الكيِّس من ندم على ما فات من الشهر واغتنم ما بقي، والعاجز من تمنى فلم يتهنى ” حسب ما جاء في البث الذي نشرته قناة الإخبارية .
فيديو | خطيب #المسجد_الحرام باكيًا في خطبته:
انتصف شهر #رمضان فاغتنموا ما بقي منه فإنه سريع الانقضاء #الإخبارية pic.twitter.com/RrfpV9lf9U
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 15, 2022
بلسم الروح[ عدد التعليقات: 1024 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله يتقبل منك ومنكم صالح الأعمال