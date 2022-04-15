“الشؤون الإسلامية” توجه الإئمة بعدم الإطالة والالتزام بالهدي النبوي في صلاة التراويح

الرياض(صدى):

وجّهت وزارة الشؤون الإسلامية أئمة المساجد بالالتزام بالهدي النبوي في دعاء القنوت بصلاة التراويح والحرص على جوامع الدعاء والأدعية المأثورة.

كما وجهت بعدم الإطالة الشاقة وتحويله لموعظة، وترك رفع الصوت المبالغ فيه والسجع المُتكلّف، والدعاء لولاة الأمر ورجال الأمن المرابطين على الحدود.

وأكّدت على أصحاب الفضيلة أئمة المساجد بإقامة صلاة التهجّد في العشر الأواخر من رمضان والانتهاء منها قبل أذان الفجر بمدة كافية بما لا يشق على المصلّين