تعليق اشتراط سداد الغرامات لطلبات تجديد رخصة تشغيل مرافق الإيواء السياحي

الرياض(صدى):

وجه وزير السياحة، أحمد الخطيب، بتعليق اشتراط سداد الغرامات لطلبات الحصول على رخصة ممارسة تشغيل مرافق الإيواء السياحي.

كما شمل التعليق اشتراط سداد الغرامات لطلبات تجديد رخصة ممارسة تشغيل مرافق الإيواء السياحي،المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الخامسة، والفقرة الثانية من المادة الـ 11 في لائحة مرافق الإيواء السياحي لجميع مرافق الإيواء السياحي الواقعة داخل نطاق حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة حتى تاريخ 28 /7 /1444هـ.

وأضاف أن هذا التعديل جاء نظراً إلى الآثار الاقتصادية الناتجة عن القيود المفروضة على أداء مناسك الحج والعمرة على مرافق الإيواء السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.