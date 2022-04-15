تحديد موعد افتتاح أول جامع نموذجي على مستوى المملكة

مكة المكرمة(صدى):

كشف مدير إدارة التسويق بجمعية العناية بمساجد الطرق، ناصر الدريهم، موعد افتتاح أول جامع نموذجي على مستوى المملكة للقادمين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

وأضاف “الدريهم”،أن نائب أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سعود بن خالد الفيصل، سيفتتح الجامع يوم الأربعاء المقبل، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه على قناة “الإخبارية”.

يذكر أن الجمعية تستهدف خلال العام الحالي تجهيز وتطوير 500 مسجد على الطرق لخدمة المستفيدين.