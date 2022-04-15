بالفيديو .. استشاري: زيادة السكر عن الحد المسموح يسبب مشاكل نفسية

أميرة خالد(صدى):

قال استشاري التغذية، عبد العزيز العثمان، إن الحد المسموح للسكر 48 غراما أو 12 ملعقة يوميا وزيادته تزيد من الأمراض والمشاكل النفسية.

وأضاف أن سكر “دايت” تزيد حلاوته عن السكر العادي 600 ضعف ويفتح الشهية، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”.

وأكد أن سكر “دايت” لا يعد خيار صحي لكنه في الوقت ذاته لا يسبب السرطان مثلما يردد البعض، لافتا إلى أنه من الأفضل تقليل السكر في جميع المؤكلات والمشروبات

فيديو | د. عبد العزيز العثمان لـ #برنامج_120: الحد المسموح للسكر 48 غراما أو 12 ملعقة يوميا وزيادته تزيد من الأمراض والمشاكل النفسية pic.twitter.com/dCCUMD2Pt8 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 15, 2022

فيديو | استشاري طب الشيخوخة لـ #برنامج_120: هناك أدوية تكافح الشيخوخة مثل "منظم السكر" والمرأة أطول عمرا من الرجل pic.twitter.com/jQWZBo4pea — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 15, 2022