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بالفيديو .. استشاري: زيادة السكر عن الحد المسموح يسبب مشاكل نفسية

بالفيديو .. استشاري: زيادة السكر عن الحد المسموح يسبب مشاكل نفسية
أميرة خالد(صدى):

قال استشاري التغذية، عبد العزيز العثمان، إن الحد المسموح للسكر 48 غراما أو 12 ملعقة يوميا وزيادته تزيد من الأمراض والمشاكل النفسية.

وأضاف أن سكر “دايت” تزيد حلاوته عن السكر العادي 600 ضعف ويفتح الشهية، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”.

وأكد أن سكر “دايت” لا يعد خيار صحي لكنه في الوقت ذاته لا يسبب السرطان مثلما يردد البعض، لافتا إلى أنه من الأفضل تقليل السكر في جميع المؤكلات والمشروبات


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