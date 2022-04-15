جاهزية نجم الأهلي للمشاركة في المباريات

نواف السالم(صدى):

تلقى فريق الأهلي، اليوم الجمعة، خبر سار بعدما تأكد جاهزية اللاعب علي الأسمري، للمشاركة في المباريات المقبلة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصبح الأسمري جاهزا للمشاركة في مباراة فريقه أمام نظيره الباطن، بعدما تجاوز جميع الاختبارات البدنية التي خضع لها.

وكان الأسمري قد تعرض لإصابة في الركبة أبعدته عن المشاركة مع الأهلي في المباريات الأخيرة بالدوري قبل فترة التوقف.

ويواجه الأهلي نظيره الباطن، يوم 5 مايو المقبل، في إطار منافسات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.