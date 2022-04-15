السديس يوجه بفتح سطح المسجد الحرام للزوار والقاصدين

مكة المكرمة(صدى):

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، بفتح سطح المسجد الحرام والاستفادة منه وذلك نظراً لما يشهده بيت الله الحرام وساحاته من كثافة عالية.

وأضاف أن فتح مصليات السطح جاء بهدف الاستفادة من كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، وتوفير كافة الخدمات والتجهيزات الميدانية والوقائية والتشغيلية وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

وأكد “السديس” حرص القيادة الرشيدة على التسهيل والتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم أرقى الخدمات لهم بما يعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وسط أجواء صحية وآمنة.

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