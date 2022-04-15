بالفيديو .. الأمير سلطان بن سلمان: والدي كان يتمتع بزيارة الشيخ ثنيان

الرياض(صدى):

قال الأمير سلطان بن سلمان إن والده كان يتمتع بزيارة الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان، مضيفا أن الأخير كان يتحدث معهم ويروي لهم أحاديث بعضها طريفة.

وأضاف أن الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان يعتبر من رجال الرياض الأساسيين، وكتلة رجال الأعمال الذي اعتمدت عليهم الدولة، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “الراحل” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأكد أن الشيخ ثنيان كان له مكان كبيرة لدى أسرته، كما أنه أحد رجال الأعمال المؤسسين للقطاع الخاص في المملكة، وساهموا في العديد من الشركات