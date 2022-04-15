شاهد.. أب يتحدى أبناءه في حفظ القرآن

عادل الحربي(صدى):

تحدى أحد الآباء، نجليه الحافظين للقرآن الكريم، خلال مسابقة بتوجيه أسئلة لهما عبارة عن ذكر كلمة من القرآن ليجاوب الأبناء بذكر الآية كاملة وإسم السورة التي وردت فيها.

وجرت المسابقة بين الأب وابنيه للكشف عن سرعة بديهتهما وحفظهما للقرآن الكريم، من خلال الأسئلة التي يطرحها الأب.

ووجه الأب لأحد أبناءه لفظ لفظ «اصطفيتك» ليكمل الابن قائلا «قال يا موسى إني اصطفيتك..». كما سأل الأب عن الآية التي جاءت في أول الصفحة بالمصحف، عقب إجابة الابن عن السؤال، ليرد الابن بتلاوة الآية كاملة.