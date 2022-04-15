الإتحاد ينوي الاستغناء عن 5 لاعبين

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الجمعة، عن نية نادي الإتحاد في الاستغناء عن 5 لاعبين، بعد دراسة وضع اللاعبين المعارين، خلال الموسم الجاري.

وأفادت المصادر بأن الاتحاد فتح ملف المعارين، لبحث إمكانية الاستفادة منهم في الموسم المقبل، أو عدم تجديد عقودهم مع النادي.

وأشارت إلى أن إدارة الإتحاد تستعد للاستغناء عن 5 لاعبين، هم علي الراعي، وعبد المجيد الزهراني، وعصام القرني، وعبد العزيز العرياني، ومحمد صوعان.

وأوضحت أن الإدارة في انتظار التقرير الفني من مدرب الفريق، كوزمين كونترا، وجهازه الفني المساعد، لإتخاذ القرار النهائي تجاه اللاعبين.

وأكدت أن الإتحاد يتجه لعدم تجديد عقود الخماسي، الذين أعيروا في الموسم الجاري، نظرًا لعدم الحاجة الفنية إلى خدماتهم في الموسم المقبل، مبينة أن قائمة الإعارات تشهد أيضًا الاستغناء عن عدد آخر من اللاعبين خلال الأيام المقبلة