لأول مرة.. سامي الجابر يكشف قصة إجباره على إدعاء المرض حتى لا يكمل مباراة ببطولة القارات (فيديو)

طلال الغامدي(صدى):

كشف لاعب ورئيس نادي الهلال السابق، سامي الجابر ‏لأول مرة عن قصة إصابته بورم “متنقل” في المفاصل سبب له شللا عالجه بالقرآن.

وقال سامي الجابر :” في سن ١١ سنة تعرضت للإعاقة لمدة عام، فحينما استيقظت من النوم في يوم ما اكتشفت ورما غريبا في مفاصلي وألماً شديداً لم أكن استطيع أن أتحرك بسببه، ومع الوقت صار الورم يتحرك وينتقل من مكان لآخر وكلما اشتد كلما التزمت الفراش لا استطيع الحركة فكنت معاق عاجز عن الحركة طيلة الوقت “.

وأضاف” حينما عدت للملاعب كان وقتها موسم تنافس الشباب والهلال، وكان بعدها بطولة القارات، وحينها فازت علينا الأرجنتين ٣-١، وبين الشوطين في هذه المباراة طلب مني أن اعتذر للمدرب عن النزول إلى الملعب بحجة إني مريض، وفي اليوم التالي سافرنا بالطيارة الخاصة إلى اليابان”.

وتابع” ما أنسى هذه اللحظة حينما ناداني السيد علي داوود، وقال لي أي شئ تبغاه أنت حر فيه، أنا هنا صعقت، لم يكن لي أي ردة فعل أو مشاعر، وهنا ذهبت لرؤية اللاعب على القحطاني الذي أخذ مكاني وركب طيارة خاصة، كما أتذكر أنني رجعت في تاكسي “.

قصة حصرية لأول مرة يعلنها #سامي_الجابر : أصبت بورم "متنقل" في المفاصل سبب لي شللا عالجته بالقرآن@Mofeed_n@SamiAlJaber اشترك بعرض رمضان على الباقة السنوية

6 شهور علينا و 6 عليكhttps://t.co/ZWox00vinJ

ShahidVIP#رمضان_يجمعنا#سامي_الجابر_من_الصفر pic.twitter.com/6xvff2fDJK — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 15, 2022