رجل يقتل زوجته ويذبح حماه أثناء الصلاة بسكين

القاهرة(صدى):

أقدم رجل مصري على قتل حماه وزوجته بطريقة بشعة، وذلك في أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعدما علم بأن زوجته رفعت قضية ضده طلبا للطلاق.

وكانت الضحية قد اضطرت للبقاء مع والدها المسن بعدما هجرها زوجها، فاصطحبت أطفال الثلاثة إلى منزل والدها.

وبعد مرور 3 أعوام قررت المجني عليها أن تلجأ للقضاء من أجل الطلاق، فرفعت قضية خلع، فعلم الزوج بذلك وحاول أن يقوم بردها لكنها رفضت.

وعقد الجاني على قتل زوجته فذهب إلى منزل حماه فوجد الأخير يصلي فقام بذبحه، ثم قام بطعن زوجته ما أدى إلى وفاتها، وتم إلقاء القبض عليه.