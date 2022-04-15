هدى الغانم.. موهبة إماراتية تتألق في عدة مسلسلات (صور)

أبوظبي(صدى):

تعد الفنانة الإماراتية هدى الغانم من الممثلات اللواتي يمتلكن موهبةً فنيةً مميزة، وتجسد ذلك في مشاركاتها في عددٍ من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية؛ ومنها مسلسل المفتش فصيح.

ولم تقف مسيرتها الإبداعية على عالم الدراما والمسرحيات، فكان لها العديد من الأعمال في الإذاعة، فضلا عن مشاركتها في البرامج مثل برنامج “وجهتنا” والذي يعرض على قناة كلباء.

كما زين وجودها أعمال فنية أخرى، فظهرت كضيفة شرف، ومن أبرز هذه الأعمال مشاركتها في مسلسل “ست الحسن” بطولة هدى حسين وسحر حسين وأحمد الجسمي ومرعي الحليان وعبدالمحسن النمر، ومجموعة منوعة من الفنانين الخليجيين.