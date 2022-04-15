التجارة تحقق لكشف حقيقة بيع السيارات الجديدة للمعارض والتجار وتأخير تسليمها للمستهلك

الرياض(صدى):

أوضحت وزارة التجارة بأنها تقـوم بالتحقيق في ما يثار حول إعطاء وكالات السيارات أفضلية بيع السيارات الجديدة لمعارض وتجار السيارات وتأخير تسليم المستهلكين لطلباتهم وحجوزاتهم بحجة عدم وصولها.

وبينت التجارة بأنها تعمل حالياً على تقصي ممارسـات وكالات السيارات ومراجعة مبيعاتها ومخزونها، ورصد أعداد السيارات الجديدة في معارض السيارات ومعرفة مصادرها، والتحقق من أعداد السيارات التي تباع من قبـل الـوكلاء لتجـار المعـارض ومقارنتهـا بأعدادالسيارات التـي تبـاع للمستهلكين مباشرة.

وأكدت أنها كما ستراجع سجلات حجوزات المستهلكين والتحقق من التزام الوكلاء بتسليمها في المواعيد المحددة، مشددة علـى أنهـا سـتقوم بتطبيـق العقوبات الرادعة على الوكالات المخالفـة إن وجـدت، مؤكـدة علـى إعطـاء الأولويـة لطلبات المستهلكين.

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