بالفيديو .. سبب إصابة النساء بسرطان “عنق الرحم”

أميرة خالد(صدى):

أوضح استشاري جراحة الأورام السرطانية النسائية، البرفيسور محمد حسن، سبب انتشار سرطان “عنق الرحم” بين النساء.

وذكر أن سرطان عنق الرحم سببه الفيروس الحليمي البشري الذي يأتي في سن الإنجاب، وذلك وفقا لما ذكره خلال استضافته في قناة “الإخبارية”.

وأكد أن 90% من الإصابة بهذا المرض يرجع سببه إلى الفيروس الحليمي البشري، مضيفا أن النسبة الباقية يكون سببها عوامل أخرى.