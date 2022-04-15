بالفيديو .. سبب إصابة النساء بسرطان “عنق الرحم”
أوضح استشاري جراحة الأورام السرطانية النسائية، البرفيسور محمد حسن، سبب انتشار سرطان “عنق الرحم” بين النساء.
وذكر أن سرطان عنق الرحم سببه الفيروس الحليمي البشري الذي يأتي في سن الإنجاب، وذلك وفقا لما ذكره خلال استضافته في قناة “الإخبارية”.
وأكد أن 90% من الإصابة بهذا المرض يرجع سببه إلى الفيروس الحليمي البشري، مضيفا أن النسبة الباقية يكون سببها عوامل أخرى.
فيديو | استشاري جراحة الأورام السرطانية النسائية البرفيسور محمد حسن لـ #نشرة_النهار:
سرطان "عنق الرحم" ينتشر بين النساء بنسبة 90% وسببه الفيروس الحليمي البشري الذي يأتي في سن الإنجاب pic.twitter.com/tU83ykzDiu
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 15, 2022
اترك تعليقاً