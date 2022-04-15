استشاري : الجينات هي السبب الأول في طول العمر.. ومنظم السكر يكافح الشيخوخة (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

‏أكد استشاري طب الشيخوخة أن الجينات هي السبب الأول في طول العمر وليست الرياضة والنظام الغذائي.

وقال الاستشاري :” أن السر في طول العمر وقصره هو الجينات، كما حدد العلماء اسم الجين المسؤول عنه، ووجدوا في الحيتان القطبية التي تعيش ل٢٠٠ سنة، أما الرياضة والنظام الغذائي الصحي عوامل مساعدة تمكن من العيش بدون أمراض”.

وأضاف ” هناك أدوية تم تصنيفها كأدوية مكافحة للشيخوخة، منها بعض الأدوية التي نستخدمها في علاج سرطان الثدي وبعض الأمراض الأخرى، كما أن منظم السكر صنف على أنه مكافح للشيخوخة “.

فيديو | استشاري طب الشيخوخة لـ #برنامج_120: "الجينات" هي السبب الأول في طول العمر وليست الرياضة والنظام الغذائي pic.twitter.com/BlVcxeWmsW — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 15, 2022