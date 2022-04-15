بالفيديو .. مختص: احذروا المواقع الإلكترونية التي تبيع الذهب دون فواتير

الرياض(صدى):

حذر رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الرياض، عبد الرحمن الشقحا، من بعض المواقع الإلكترونية التي تبيع الذهب دون فواتير أو حسابات نظامية.

وأكد أن هناك مواقع نظامية 100% وتخضع لمعايير ولديها رخص وسجل تجاري، وذلك وفقا لما ذكر على قناة “الإخبارية”.

وشدد على الحذر من أي مواقع تجارية ليس لديها حسابات بنكية باسم الشركة، أو لديها حسابات شخصية لتفادي عمليات الاحتيال.