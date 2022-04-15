الكشف عن موعد مشاركة حجازي في تدريبات الفريق الجماعية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الجمعة، عن جاهزية نجم الإتحاد، المصري أحمد حجازي للمشاركة مع فريقه في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة.

وأشارت المصادر إلى أن حجازي سيصل جدة خلال الأسبوع القادم، بعدما أكمل المرحلة الأخيرة من علاجه في العضلة الضامة.

وأوضحت، أن حجازي سيشارك في التدريبات الجماعية بعد عيد الفطر، بعدما وصل اللاعب إلى مرحلة كبيرة من الاستشفاء التام.

وكان حجازي قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، فبراير الماضي.