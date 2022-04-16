أمانة منطقة المدينة المنورة توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن توفر 34 وظيفة شاغرة في البلديات التابعة لها في ينبع، العيص، خيبر، المهد، الحسو، الصلصلة، جهينة والمربع، السويرقية وغيرها، عبر (جدارة).

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- بلدية محافظة العيص:

– مهندس مدني مساعد.

– مهندس معماري مساعد.

2- بلدية محافظة خيبر:

– مهندس مدني مساعد.

3- بلدية الحسو:

– مهندس تخطيط.

4- بلدية محافظة المهد:

– مهندس معماري.

– مهندس مدني.

– مهندس تخطيط.

5- بلدية السويرقية:

– مهندس مدني.

– مهندس تخطيط.

– رسام معماري.

– فني زراعي.

7- بلدية المسيجيد والقاحة:

– مهندس معماري.

8- بلدية بدر:

– مهندس تخطيط.

– مهندس مدني.

– مهندس مساحة.

– مراقب إنشاءات.

– مسّاح.

9- بلدية خيبر:

– مهندس مدني.

– مسّاح.

8- بلدية ينبع:

– مهندس تخطيط.

– مهندس مدني.

– مهندس حاسب آلي.

– مهندس كهربائي.

9- بلدية النخيل:

– مهندس معماري.

12- بلدية سليل جهينة:

– مهندس مدني.

– مهندس معماري.

13- بلدية ينبع النخل:

– مهندس زراعي.

– مهندس تخطيط.

– مهندس معماري.

– باحث قضايا.

14- بلدية وادي الفرع:

– مهندس معماري.

15- بلدية يثرب

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ الثلاثاء بتاريخ 1443/09/04هـ الموافق 2022/04/05م وينتهي يوم الإثنين بتاريخ 1443/09/24هـ الموافق 2022/04/25، وذلك من خلال الموقع