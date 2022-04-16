اليمن يخفض سعر الوقود للمرة الأولى خلال العام الجاري

فهمي محمد(صدى):

أعلن مسؤول بشركة النفط الحكومية في مدينة عدن جنوب اليمن، أمس الجمعة، أنه تقرر خفض أسعار وقود السيارات بنحو 10 %، وذلك للمرة الأولى خلال العام الجاري، تماشيًا مع المتغيرات في أسعار صرف العملة المحلية.

وأوضح المسؤول أنه بموجب القرار الذي بدأ سريانه، مساء الجمعة، ينخفض سعر جالون البنزين سعة 20 لترًا إلى 20000 ريال حوالي 22.5 دولار، من 22200 ريال، 25 دولارًا.

وكانت الشركة قد دأبت، منذ مطلع العام الجاري، على الإعلان في كل شهر عن زيادة جديدة في الأسعار، كان آخرها، في 16 مارس الماضي، حينما رفعت أسعار وقود السيارات بنسبة 8.8 %، وبررت ذلك بالارتفاع الحاد في أسعار الوقود العالمية بفعل تأثيرات أزمة أوكرانيا، وهبوط العملة المحلية.