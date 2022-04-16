مها المنيف تروي قصة مؤثرة لطفلة معنفة تبنت حالتها

عادل الحربي(صدى):

روت الدكتورة مها المنيف المؤسس والمدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني، قصة مؤثرة عن طفلة معنفة تبنت حالتها.

وأوضحت المنيف خلال برنامج ذات الذي يقدمه سامي الجابر، أنه في أحد المناوبات عرضوا حالة طفلة عمرها 3 سنوات معنفة من أبيها.

وقالت المنيف: الكل كان خايف يتعامل مع حالة الطفلة خوفا من الأب نظرا لقسوته، ودخلت الطفلة دون أن تكون تحت أسم طبيب.

وتابعت: لم أرض بهذا الوضع، واكتشفت عدم وجود أي إجراءات في المستشفى للتعامل في هذه الحالات خوفا من الأب وقبيلته.

واستكملت: جائتني الشجاعة أن أقول أن البنت تكون تحت اسمي وكنت في حالة عاطفية وأخذت تحاليلها مبينة أنها كانت تعاني كسور وكدمات ونزيف.

يذكر أن المنيف حاصلة على بكالريوس الطب والجراحة من جامعة الملك سعود، كما حصلت على البورد الأمريكي في طب الأطفال والأمراض المعدية عام 1999، والبورد الأمريكي في الأمراض المعدية ووبائيات الأطفال عام 2001، وتعمل حاليا استشارية الأمراض المعدية ونقص المناعة البشرية للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية.